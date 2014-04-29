La CNMC inspecciona varias empresas de transporte discrecional de viajeros y su Federación en Baleares
Ante la sospecha de prácticas anticompetitivas consistentes en posibles acuerdos concertados para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados.
FACUA.org
Baleares-29/04/2014
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Varios inspectores de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) efectuaron durante el día 23 de abril inspecciones en las sedes de diversas empresas y en la Federación del sector