La CNMC investiga a varios bancos por posibles prácticas anticompetitivas en el acceso a los cajeros
Dicha actividad se habría desarrollado durante varios años con el objetivo de perjudicar a determinadas entidades en el mercado de provisión de medios de pago.
Europa Press
España-01/10/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas consistentes en una «denegación sistemática e injustificada» de acceso a una red de cajeros a determinadas entidades financieras en las mismas condicione