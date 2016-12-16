Más noticiasPor una infracción grave de la Ley del Sector de Hidrocarburos

La CNMC multa a dos gasolineras de Ourense y Las Palmas por no informar sobre sus precios

Sanciona con 2.051 euros a la estación de servicio Pilas, situada en el municipio de Riós, y con 1.866 a la que Campsa tiene ubicada en Arrecife.

Europa Press
España-16/12/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a dos estaciones de servicio por incumplir su obligación de remitir información sobre los precios semanales de los carburantes y cantidades anuales vendidas.

En concreto, Com

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