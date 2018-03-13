Más noticias

La CNMC multa a Endesa Energía con 30.000 euros por cambiar de compañía a un socio de FACUA sin su consentimiento

La asociación llama a los usuarios afectados por estos fraudes a que presenten denuncias ante Competencia.

FACUA.org
España-13/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa Energía SAU con 30.000 euros tras una denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción en nombre de un socio al que habían cambiado de comercializador de electricidad sin su consent

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos