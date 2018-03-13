La CNMC multa a Endesa Energía con 30.000 euros por cambiar de compañía a un socio de FACUA sin su consentimiento
La asociación llama a los usuarios afectados por estos fraudes a que presenten denuncias ante Competencia.
FACUA.org
España-13/03/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa Energía SAU con 30.000 euros tras una denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción en nombre de un socio al que habían cambiado de comercializador de electricidad sin su consent