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La CNMC multa a nueve colegios de abogados por fijar precios de honorarios por la salida a Bolsa de Bankia

El expediente sancionador empezó con una denuncia del banco por las costas de los pleitos masivos que presentaron los accionistas pidiendo la inversión hecha en dicha salida.

Europa Press
España-13/03/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 1,45 millones de euros a nueve colegios de abogados territoriales que realizaron una recomendación colectiva sobre precios de los honorarios para pleitos por la salida a Bolsa de Bankia, según ha i

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