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La CNMC multa con 203.000 euros a RTVE por superar el tiempo límite de emisión de autopromos

Durante el mes de marzo, tanto La 1 como La 2 sobrepasaron 24 veces los 5 minutos que marca la ley para anuncios sobre sus propios programas.

FACUA.org
España-07/12/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 203.508 a la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) por superar el límite de cinco minutos que la ley impone para los anuncios publicitarios sobre sus propio

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