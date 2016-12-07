La CNMC multa con 203.000 euros a RTVE por superar el tiempo límite de emisión de autopromos
Durante el mes de marzo, tanto La 1 como La 2 sobrepasaron 24 veces los 5 minutos que marca la ley para anuncios sobre sus propios programas.
FACUA.org
España-07/12/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 203.508 a la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) por superar el límite de cinco minutos que la ley impone para los anuncios publicitarios sobre sus propio