La CNMC multa con 30.000 euros a Holaluz-Clidom por incumplir los requisitos de contratación
La comercializadora realizó un cambio de comercializador de electricidad a un usuario sin su consentimiento.
FACUA.org
España-23/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Holaluz-Clidom SA con 30.000 euros por no recabar el consentimiento de un consumidor en la realización de un contrato. Se trata de una infracción recogida en el artículo 66.4 de la Ley del Sec