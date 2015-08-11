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La CNMC multa con 30.000 euros a Telefónica por el traslado de tres centrales sin informar

Telefónica está obligada a informar con seis meses de antelación a Competencia y a los operadores alternativos de cualquier cambio en su red de acceso.

Europa Press
España-11/08/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado sancionar con 30.000 euros a Telefónica por el traslado de tres centrales sin haber informado a dicho órgano y a los operadores alternativos que usan los servicios mayoristas regulados con el preaviso re

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