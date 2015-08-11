La CNMC multa con 30.000 euros a Telefónica por el traslado de tres centrales sin informar
Telefónica está obligada a informar con seis meses de antelación a Competencia y a los operadores alternativos de cualquier cambio en su red de acceso.
Europa Press
España-11/08/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado sancionar con 30.000 euros a Telefónica por el traslado de tres centrales sin haber informado a dicho órgano y a los operadores alternativos que usan los servicios mayoristas regulados con el preaviso re