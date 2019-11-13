La CNMC multa con 77,1 millones a Mediaset y Atresmedia por prácticas anticompetitivas
Ambas empresas están obligadas a modificar esta estrategia comercial antes de tres meses.
Europa Press
España-13/11/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 77,1 millones de euros a Mediaset (38,9 millones) y Atresmedia (38,2 millones) por prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad en televisión y ambas cadenas está