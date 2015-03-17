La CNMC multa con 8,75 millones a Repsol por incumplir una resolución de 2009
El regulador adopta esta decisión tras constatar que la compañía no eliminó en determinadas estaciones de servicio de la red una serie de prácticas comerciales que restringen la competencia, lo que provocaba una fijación indirecta de precios.
Europa Press
España-17/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 8,75 millones de euros a Repsol por cometer una infracción «muy grave» consistente en el incumplimiento de una resolución dictada en 2009 por las autoridades