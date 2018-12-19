La CNMC multa con 88.000 euros a Endesa por altas fraudulentas tras denuncias de FACUA y tres usuarios
FACUA reclama el endurecimiento de la ley para que este tipo de irregularidades no salgan tan baratas a las compañías. Asimismo, insta a los usuarios afectados por contrataciones fraudulentas a que denuncien.
FACUA.org
España-19/12/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 88.000 euros a Endesa Energía por altas fraudulentas como consecuencia de denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción y tres usuarios.
FACUA considera necesario endurecer la legislac