La CNMC obliga a Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange a costear el Servicio Universal de 2011
Estas cuatro empresas de telecomunicaciones están obligadas a contribuir al Fondo Nacional de Servicio Universal dado su alto volumen de ingreso en el citado año.
Europa Press
España-15/05/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido obligar a Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal para el ejercicio 2011, que se eleva a 31,9 millones de eur