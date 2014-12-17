La CNMC requiere a Mediaset para que adecúe la calificación y emisión del programa 'Sálvame diario'
Competencia considera que el programa debería haber sido calificado para una edad superior por sus contenidos. Si no rectifica en diez días, podrá enfrentarse a la multa correspondiente por una infracción grave.
FACUA.org
España-17/12/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requerido a Mediaset para que adopte las medidas oportunas para una correcta adecuación de la calificación por edades de los contenidos del programa Sálvame diario que se emite en Telecinco y que, a