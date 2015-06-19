Más noticias

La CNMC sanciona a Mediaset con 324.000 euros por publicidad encubierta en el programa 'Sálvame diario'

Competencia constata que se efectúan comunicaciones comerciales de diversas marcas en un microespacio de salud.

FACUA.org
España-19/06/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La CNMC ha impuesto una multa de 324.000 euros a Mediaset por el incumplimiento de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) en la emisión de un microespacio de salud en el programa Sálvame diario con publicidad encubierta.

La

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos