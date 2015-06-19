La CNMC sanciona a Mediaset con 324.000 euros por publicidad encubierta en el programa 'Sálvame diario'
Competencia constata que se efectúan comunicaciones comerciales de diversas marcas en un microespacio de salud.
FACUA.org
España-19/06/2015
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La CNMC ha impuesto una multa de 324.000 euros a Mediaset por el incumplimiento de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) en la emisión de un microespacio de salud en el programa Sálvame diario con publicidad encubierta.
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