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La CNMC sanciona con 50.000 euros a la distribuidora de energía Hidroeléctrica El Carmen

La compañía vulneraba el derecho de los consumidores al obstaculizar los cambios de suministrador que le llegaban de distintas compañías eléctricas.

FACUA.org
España-07/06/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 50.000 euros a la empresa distribuidora de energía eléctrica Hidroeléctrica El Carmen S.L., por llevar a cabo una serie de actuaciones que suponen la vulneración del derecho de

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