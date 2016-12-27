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La CNMC vuelve a sancionar a Mediaset y Atresmedia por superar el tiempo legal de emisión de publicidad

El regulador castiga a los dos grupos audiovisuales por infracciones ocurridas entre enero y mayo de 2016.

FACUA.org
España-27/12/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a sancionar a Atresmedia y Mediaset por superar los límites legales de tiempo de emisión de publicidad, regulados en la Ley General de Comunicación Audiovisual.

En concreto, la multa a Atresm

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