La CNMV advierte de cinco 'chiringuitos financieros' en Francia y Reino Unido
Ha denunciado a 'www.chs-capital.com, que ofrece en Francia inversiones en startups, y a JF Global, Stamford Wealth, Dixon Associates y Bluelight Financial.
Europa Press
Internacional-12/07/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de cinco entidades no registradas en los supervisores de Francia y Reino Unido y que no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión.
Concretamente, ha se&n