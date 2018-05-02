La CNMV advierte de cinco 'chiringuitos financieros' en Luxemburgo y Reino Unido
Se trata de Luxembourg Offshore Banking y las entidades británicas Sovereign Wealth Preservation, AMP Capital Investors, Reyker Securities y Trade Korea.
FACUA.org
Internacional-02/05/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de varias entidades no registradas en los supervisores internacionales. En total, cuatro en el Reino Unido y uno en Luxemburgo.
En concreto se trata de Luxembourg Offshore Banking (www.luxosb.com), y la