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La CNMV advierte de cinco sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión

Se trata de las empresas Mize.Network, Global World Exchangers SL, Marketgbp.com, Natanro.com y Natanro SLU.

FACUA.org
España-22/05/2019
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este martes sobre cinco sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión, los llamados chiringuitos financieros, al no figurar en sus registros.

Se trata de las empres

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