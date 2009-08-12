La CNMV advierte de entidades en Suecia, Austria y Hong Kong no autorizadas a prestar servicios de inversión
El organismo regulador advierte que invertir en empresas sin licencia comporta elevados riesgos de pérdida del capital.
FACUA.org
Internacional-12/08/2009
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha trasladado las advertencias recibidas de los supervisores de los mercados de valores de Suecia, Austria y Hong Kong sobre cuatro entidades que no cuentan con la preceptiva autorización para prestar servicios de inversión.<