La CNMV advierte de nueve 'chiringuitos financieros' en Reino Unido y Austria
Se trata de seis entidades no registradas para ofrecer servicios de inversión británicas y tres austriacas.
Europa Press
España-01/06/2018
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Imagen: CNMV.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho públicas advertencias recibidas de los supervisores internacionales sobre nueve entidades no registradas localizadas en Reino Unido y Austria.
Así, el supervisor británico ha alertado de entidades no re