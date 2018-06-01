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La CNMV advierte de nueve 'chiringuitos financieros' en Reino Unido y Austria

Se trata de seis entidades no registradas para ofrecer servicios de inversión británicas y tres austriacas.

Europa Press
España-01/06/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho públicas advertencias recibidas de los supervisores internacionales sobre nueve entidades no registradas localizadas en Reino Unido y Austria.

Así, el supervisor británico ha alertado de entidades no re

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