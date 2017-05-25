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La CNMV advierte de ocho 'chiringuitos financieros' en Reino Unido e Irlanda

Las entidades no están registradas en los supervisores de estos países para ofrecer servicios de inversión.

Europa Press
Internacional-25/05/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre la existencia de ocho entidades no registradas en los supervisores de Reino Unido e Irlanda para ofrecer servicios de inversión.

Concretamente, el supervisor británico ha alertado de que no est&aacut

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