La CNMV advierte de ocho 'chiringuitos financieros' en Reino Unido e Irlanda
Las entidades no están registradas en los supervisores de estos países para ofrecer servicios de inversión.
Europa Press
Internacional-25/05/2017
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Edificio de la CNMV en Madrid. | Imagen: rdmf.es (CC BY-NC-SA 3.0).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre la existencia de ocho entidades no registradas en los supervisores de Reino Unido e Irlanda para ofrecer servicios de inversión.
Concretamente, el supervisor británico ha alertado de que no est&aacut