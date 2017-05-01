Más noticiasSe trata de dos firmas británicas, otras dos suecas y cinco italianas

La CNMV advierte de varios 'chiringuitos' extranjeros no autorizados a prestar servicios de inversión

Los supervisores de Reino Unido, Suecia e Italia han alertado a las autoridades españolas de la implantación de una decena de entidades que no están registradas para prestar servicios de este tipo.

Europa Press
España-01/05/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha trasladado las advertencias de los supervisores de Reino Unido (FCA), Suecia (SFSA) e Italia (Consob) sobre un

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