La CNMV advierte sobre 19 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Luxemburgo, Austria e Italia
Las entidades no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión.
Europa Press
Internacional-24/05/2018
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Sede corporativa de la CNMV. | Imagen: CNMV.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido las advertencias de sus homólogos en Reino Unido, Luxemburgo, Austria e Italia sobre la existencia de diecinueve entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión, conocidas como chiringuitos financ