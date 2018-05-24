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La CNMV advierte sobre 19 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Luxemburgo, Austria e Italia

Las entidades no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión.

Europa Press
Internacional-24/05/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido las advertencias de sus homólogos en Reino Unido, Luxemburgo, Austria e Italia sobre la existencia de diecinueve entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión, conocidas como chiringuitos financ

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