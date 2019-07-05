La CNMV advierte sobre más de 40 sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión
El organismo ha recogido las advertencias de los supervisores internacionales de Italia, Austria, Gran Bretaña y Francia.
Europa Press
Internacional-05/07/2019
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Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recogido esta semana las advertencias de supervisores internacionales sobre más de 40 sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión, los llamados chiringuitos financieros.