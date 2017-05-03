Más noticiasReitera la advertencia que hizo en septiembre por un posible sistema piramidal

La CNMV alerta de 10 'chiringuitos financieros' en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Bélgica

El supervisor recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los supervisores.

Europa Press
España-03/05/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de diez entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Bélgica.

El supervisor recuerda que la inversión

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