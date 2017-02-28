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La CNMV alerta de cinco 'chiringuitos' financieros no registrados

Las entidades señaladas por el supervisor no tienen permiso para prestar servicios de inversión.

FACUA.org
España-28/02/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de cinco entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión. Las cinco operan en España.

En concreto, el supervisor ha informado de que Atlantic Global Asset Management (

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