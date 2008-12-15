La CNMV analiza el impacto que puede tener el 'fraude Madoff' en España
Hasta el momento, cuatro entidades han facilitado datos concretos sobre su relación con Madoff Investment Securities.
FACUA.org
España-15/12/2008
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está analizando el posible impacto que puede tener el fraude Madoff entre los productos que supervisa la entidad, según confirmaron a Europa Press fuentes del organismo.
Las citadas fuentes precisaron que la in