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La CNMV analiza el impacto que puede tener el 'fraude Madoff' en España

Hasta el momento, cuatro entidades han facilitado datos concretos sobre su relación con Madoff Investment Securities.

FACUA.org
España-15/12/2008
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está analizando el posible impacto que puede tener el fraude Madoff entre los productos que supervisa la entidad, según confirmaron a Europa Press fuentes del organismo.

Las citadas fuentes precisaron que la in

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