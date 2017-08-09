La CNMV detecta más de una treintena de 'chiringuitos financieros' en seis países europeos
Han sido denunciados por los supervisores de Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos por no estar autorizados a prestar servicios de inversión en estos países.
FACUA.org
Internacional-09/08/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de más de una treintena de entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos.
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