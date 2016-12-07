Más noticiasPor una infracción entre junio de 2010 y octubre de 2011

La CNMV multa con 250.000 euros a BBVA por conflicto de interés en emisiones de Eroski

La entidad realizó intermediaciones de Aportaciones Financieras Subordinadas a pequeños inversores a precios muy por encima de su valor razonable.

Europa Press
España-07/12/2016
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una sanción por infracción «muy grave» impuesta a BBVA por no fijar medidas para detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés generados por la intermediación sobre las dos emisio

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