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La CNMV pedirá cambios en la ley para reforzar su capacidad sancionadora

La directora de inversiones del organismo supervisor subrayó la necesidad de revisar los plazos de instrucción de un expediente.

FACUA.org
España-13/10/2009
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solicitará cambios en la ley para reforzar la capacidad sancionadora de la institución, según anunció este lunes la directora de inversiones del organismo supervisor, Nieves García Santos.

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