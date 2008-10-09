La Comisión de Investigación aprueba el informe preliminar sobre el accidente de Barajas
Se hará público "en unos días". La ministra de Fomento recuerda que "no será definitivo".
FACUA.org
España-09/10/2008
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El pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) aprobó ayer el informe preliminar sobre el accidente de Madrid-Barajas del pasado 20 de agosto, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Fomento.