La Comisión Europea aprueba una norma más estricta para la seguridad de los andadores infantiles
Deberán pasar ensayos de estabilidad y adaptar los diseños para reducir el riesgo de lesiones.
FACUA.org
Europa-13/01/2009
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La Comisión Europea adoptó hoy una nueva norma de seguridad para los andadores infantiles con la que pretende dar mayores garantías de estabilidad a este artículo y frenar los muchos accidentes que sufren los pequeños que lo utilizan. Bruselas señala que