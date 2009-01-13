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La Comisión Europea aprueba una norma más estricta para la seguridad de los andadores infantiles

Deberán pasar ensayos de estabilidad y adaptar los diseños para reducir el riesgo de lesiones.

FACUA.org
Europa-13/01/2009
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La Comisión Europea adoptó hoy una nueva norma de seguridad para los andadores infantiles con la que pretende dar mayores garantías de estabilidad a este artículo y frenar los muchos accidentes que sufren los pequeños que lo utilizan. Bruselas señala que

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