La Comisión Europea inspecciona por sorpresa a varias petroleras por manipular precios
Teme que hayan alcanzado un pacto ilegal de precios. No revela en qué empresas ni países han realizado las pesquisas.
FACUA.org
Europa-14/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Funcionarios de la Comisión Europea han realizado este martes inspecciones por sorpresa en las sedes de varias petroleras ante las sospechas de que hayan alcanzado acuerdos ilegales para manipular índices de precios de gasolinas y biocarburantes, lo que podría perjudicar a lo