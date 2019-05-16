La Comisión Europea multa con 1.070 millones a cinco grandes bancos por manipular el mercado de divisas
Las entidades bancarias sancionadas son Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y la japonesa Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).
Europa Press
Internacional-16/05/2019
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La Comisión Europea ha impuesto este jueves multas que ascienden a 1.070 millones de euros a los bancos Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) por participar en dos carteles en el mercado de once divisas, entre