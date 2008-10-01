La Comisión Europea multa con casi 20 millones a Repsol por participar en la "mafia de la parafina"
El cártel, formado por diez empresas, fijaba los precios y se repartía el mercado de la cera de parafina.
FACUA.org
Europa-01/10/2008
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La Comisión Europea impuso hoy una multa de 19,8 millones de euros a la empresa petrolera Repsol por participar junto con otros ocho grupos -ENI, ExxonMobil, Hansen & Rosenthal, Tudapetrol, MOL, Sasol, RWE y Total- en un cártel, denominado por las propias compañía