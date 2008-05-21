La Comisión Europea prohibirá las importaciones de aceite de girasol procedentes de Ucrania
Su Gobierno no ha dado garantías suficientes de que ha tomado las medidas necesarias para evitar que entren más partidas contaminadas.
FACUA.org
Europa-21/05/2008
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La Comisión Europea prohibirá las importaciones a toda la UE de aceite de girasol procedente de Ucrania. Y ello al considerar que este país no le ha dado «garantías» suficientes de que ha tomado las medidas necesarias para evitar que entren en el mercado comunit