La Comisión Europea propone garantizar por ley el 'derecho al olvido' en las redes sociales
La norma contempla multas de hasta un millón de euros o el 2% del volumen de negocios para las empresas incumplidoras
FACUA.org
Europa-26/01/2012
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La Comisión Europea (CE) ha presentado este miércoles una norma para garantizar el «derecho al olvido» en las redes sociales, lo que permitirá a los usuarios exigir a empresas como Facebook que borren completamente sus datos personales o fotos cuando se den de baja e