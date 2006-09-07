La Comisión Europea recuerda que Microsoft es responsable de cumplir las normas de la UE
Advierte que resulta engañoso indicar que la CE es responsable del retraso en la salida al mercado de Windows Vista.
FACUA.org
Europa-07/09/2006
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La Comisión Europea (CE) recordó hoy a Microsoft que el gigante informático es el responsable de asegurar que su nuevo sistema operativo Vista cumple «totalmente» con las normas de competencia de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario respondió