La Comisión Europea suspende definitivamente la comercialización del Myolastan
A partir del 1 de julio de 2013 no podrá prescribirse ni dispensarse este medicamento en España. Los pacientes que actualmente utilizan tetrazepan deben revisar el tratamiento y en caso necesario sustituir por otra alternativa terapeútica.
FACUA.org
Europa-10/06/2013
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La Comisión Europea ha decidido suspender definitivamente la autorización de comercialización en Europa de los medicamentos que contienen tetrazepam. En consecuencia, la Aemps va a proceder a la suspensión de la autorización de Myolastan a partir del 1 de julio.