Nuestras accionesFACUA rechaza formar parte del órgano

La comisión sobre las cláusulas suelo no analizará los abusos que denuncien las asociaciones de usuarios

El real decreto que la regula establece que sólo tendrá la función de recabar y evaluar "la información que le traslade el Banco de España y las entidades de crédito" para elaborar un informe semestral.

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España-01/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la comisión de seguimiento sobre la devolución del dinero defraudado con las cláusulas suelo a través del procedimiento extrajudicial impuesto por el Gobierno no analizará las irregularidades que trasladen las aso

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