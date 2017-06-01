La comisión sobre las cláusulas suelo no analizará los abusos que denuncien las asociaciones de usuarios
El real decreto que la regula establece que sólo tendrá la función de recabar y evaluar "la información que le traslade el Banco de España y las entidades de crédito" para elaborar un informe semestral.
FACUA.org
España-01/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la comisión de seguimiento sobre la devolución del dinero defraudado con las cláusulas suelo a través del procedimiento extrajudicial impuesto por el Gobierno no analizará las irregularidades que trasladen las aso