La compañía de apuestas 'on line' BetOnSports cesa sus actividades en EE.UU.
Tras la detención de su ex presidente, el Gobierno ha solicitado una indemnización de 4.500 millones de dólares, la devolución del dinero de los apostantes de EE.UU. y el cese de las actividades de la compañía en el país.
FACUA.org
América-11/08/2006
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El grupo de apuestas por Internet BetOnSports, que despidió a su presidente ejecutivo tras haber sido arrestado en el estado de Texas el mes pasado acusado de chantaje, ha anunciado que cerrará su negocio en Estados Unidos, país del que hasta ahora provenían la mayor p