La Comunidad de Madrid inicia actuaciones sancionadoras contra dos empresas italianas que captan niños para supuestas selecciones artísticas
FACUA denunció que las selecciones no son más que un reclamo para embolsarse una media de 150.000 pesetas por "promocionar" a los pequeños a través de una revista.
FACUA.org
España-25/02/1998
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Tras la denuncia interpuesta por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid ha iniciado actuaciones sancionadoras contra dos empresas italianas por publici