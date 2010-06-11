La Comunidad de Madrid no aclara a cuánto asciende la fianza depositada por Marsans para cubrir las reclamaciones de los consumidores
La normativa que regula las agencias de viajes les impone que entreguen fianzas a "la autoridad turística competente" para responder a los consumidores en casos de insolvencia o quiebra.
FACUA.org
España-11/06/2010
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La Comunidad de Madrid no aclara a cuánto asciende la fianza depositada por Viajes Marsans, que tiene allí su sede social, para cubrir las reclamaciones de los clientes afectados por la cancelación o el incumplimiento de sus contratos que están a la espera de recuperar