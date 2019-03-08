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La Comunidad de Madrid, primera autonomía en prohibir los anuncios de apuestas en medios públicos

El Pleno de la Asamblea aprueba por unanimidad una Proposición de Ley de Podemos en la que se establece que Radio Televisión Madrid no emitirá publicidad que promueva el juego online y los salones de juego.

FACUA.org / Europa Press
Madrid-08/03/2019
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La Comunidad de Madrid se convierte en la primera autonomía en prohibir los anuncios de apuestas en sus medios públicos, a pesar de tener una de las regulaciones más relajadas respecto al juego y las apuestas.

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimida

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