La Comunidad de Madrid tendrá que indemnizar a un menor que perdió la visión de un ojo por no diagnosticarle un tumor
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena al Servicio Madrileño de Salud a pagarle 150.000 euros.
FACUA.org
Madrid-21/04/2007
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a un menor con 150.000 euros por no ordenar en tres años la práctica de pruebas específicas que permitieran diagnosticar el tumor ocular que padecí