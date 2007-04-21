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La Comunidad de Madrid tendrá que indemnizar a un menor que perdió la visión de un ojo por no diagnosticarle un tumor

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena al Servicio Madrileño de Salud a pagarle 150.000 euros.

FACUA.org
Madrid-21/04/2007
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a un menor con 150.000 euros por no ordenar en tres años la práctica de pruebas específicas que permitieran diagnosticar el tumor ocular que padecí

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