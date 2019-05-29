La constructora OHL creó una caja B para pagar sobornos al expresidente madrileño Ignacio González
La Guardia Civil ha entregado un informe al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, en el que acredita pagos por la concesión de la obra del tren de Navalcarnero.
FACUA.org
España-29/05/2019
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Un informe de los investigadores de la Guardia Civil acredita que por «primera vez» han encontrado un documento interno de la constructora OHL en el que se probaría el pago de un soborno al expresidente madrileño Ignacio González por la concesi&oacut