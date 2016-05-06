La Delegación del Gobierno en Córdoba investigará las fiestas de la discoteca que denunció FACUA
La asociación alertó a las autoridades de que la sala Simbala había vendido entradas sin numerar para fiestas cuya seguridad, además, no podía garantizar. La sanción puede llegar hasta los 30.000 euros.
FACUA.org
Córdoba-06/05/2016
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La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba va a investigar y examinar si las fiestas previstas en la sala Simbala de la capital para el próximo mes de junio cumplen con las medidas de seguridad exigidas, así como el proceso de venta de entrad