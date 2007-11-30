La deuda hipotecaria de las familias registró hasta septiembre una nueva cifra récord al llegar a los 632.594 millones de euros
Sin embargo, su ritmo de crecimiento en este periodo siguió la senda de desaceleración iniciada a lo largo de 2006.
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España-30/11/2007
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La deuda hipotecaria de las familias registró hasta septiembre una nueva cifra récord, al llegar a los 632.594 millones de euros, pero su ritmo de crecimiento en este periodo, del 16%, siguió la senda de desaceleración iniciada a lo largo de 2006 y creció al men