Nuestras accionesLa CE exige reducir las emisiones de los diésel

La DGT certifica la eficiencia medioambiental de los vehículos sin comprobar sus niveles de contaminación

FACUA ve indignante que para justificar la acreditación de los coches del fraude Volkswagen, el organismo insista en que no han analizado marcas, mientras la CE da un ultimátum a España por las altas emisiones.

FACUA.org
España-16/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera un escándalo que la DGT confirme que no ha llevado a cabo ni la más mínima comprobación de la contaminación real de los vehículos a los que está enviando un distintivo de eficiencia medioambiental. Tras

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos