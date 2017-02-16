La DGT certifica la eficiencia medioambiental de los vehículos sin comprobar sus niveles de contaminación
FACUA ve indignante que para justificar la acreditación de los coches del fraude Volkswagen, el organismo insista en que no han analizado marcas, mientras la CE da un ultimátum a España por las altas emisiones.
FACUA.org
España-16/02/2017
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FACUA cuestiona la utilidad de la medida si no se sabe cuánto contaminan los coches. | Imagen: Lydia López/FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción considera un escándalo que la DGT confirme que no ha llevado a cabo ni la más mínima comprobación de la contaminación real de los vehículos a los que está enviando un distintivo de eficiencia medioambiental. Tras